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В Раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине

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Среда 23 ноября 2022 11:45
В Раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине Фото: Патриарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли в Верховную раду законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу народного депутата Ирины Фриз.

Как пояснила Фриз, законопроект предусматривает полный запрет религиозных организаций, а также учреждений, входящих в состав или признающих подчинение в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.

"Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка, ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима", - отметила нардеп.

По словам народного депутата, деятельность религиозных организаций должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ вчера, 22 ноября, проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

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