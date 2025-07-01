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У Раду внесли законопроєкт про ратифікацію Спецтрибуналу для Росії

Київ, Вівторок 01 липня 2025 18:09
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У Раду внесли законопроєкт про ратифікацію Спецтрибуналу для Росії Фото: Руслан Стефанчук, спікер Ради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада розгляне законопроєкт про ратифікацію Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Ініціативу вже внесли до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.

"До Верховної Ради України надійшов проєкт Закону України "Про ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - наголосив Стефанчук.

Він пояснив, що ратифікація є обов'язковою умовою для того, щоб угода про створення Спецтрибуналу набула чинності.

За словами спікера, парламент розгляне таку ініціативу на найближчому пленарному засіданні.

Стефанчук звернув увагу, що створення Спецтрибуналу стане важливим кроком для притягнення російського керівництва до відповідальності.

Угода про створення Спецтрибуналу

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як пояснив глава української держави, щоб почати процес створення Спецтрибуналу, таку угоду необхідно швидко ратифікувати.

Тому вчора, 30 червня, глава української держави підписав необхідні для ратифікації документи.

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