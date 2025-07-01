В Раду внесли законопроект о ратификации Спецтрибунала для России

Верховная Рада рассмотрит законопроект о ратификации Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Инициативу уже внесли в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook .

"В Верховную Раду Украины поступил проект Закона Украины "О ратификации соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - подчеркнул Стефанчук.

Он объяснил, что ратификация является обязательным условием для того, чтобы соглашение о создании Спецтрибунала вступило в силу.

По словам спикера, парламент рассмотрит такую инициативу на ближайшем пленарном заседании.

Стефанчук обратил внимание, что создание Спецтрибунала станет важным шагом для привлечения российского руководства к ответственности.