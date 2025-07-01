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В Раду внесли законопроект о ратификации Спецтрибунала для России

Киев, Вторник 01 июля 2025 18:09
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В Раду внесли законопроект о ратификации Спецтрибунала для России Фото: Руслан Стефанчук, спикер Рады (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада рассмотрит законопроект о ратификации Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Инициативу уже внесли в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook.

"В Верховную Раду Украины поступил проект Закона Украины "О ратификации соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - подчеркнул Стефанчук.

Он объяснил, что ратификация является обязательным условием для того, чтобы соглашение о создании Спецтрибунала вступило в силу.

По словам спикера, парламент рассмотрит такую инициативу на ближайшем пленарном заседании.

Стефанчук обратил внимание, что создание Спецтрибунала станет важным шагом для привлечения российского руководства к ответственности.

Соглашение о создании Спецтрибунала

Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как объяснил глава украинского государства, чтобы начать процесс создания Спецтрибунала, такое соглашение необходимо быстро ратифицировать.

Поэтому вчера, 30 июня, глава украинского государства подписал необходимые для ратификации документы.

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