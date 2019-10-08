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В Раду внесли закон о содействии проведению анбандлинга

Новости » Энергетика    08.10.2019 - 13:42
В Раду внесли закон о содействии проведению анбандлинга
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент текст закона отсутствует на сайте ВР

В Верховной раде Украины 7 октября был зарегистрирован законопроект №2239 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке газа". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

Авторы законопроекта - четыре парламентария от фракции "Слуга народа" и один внефракционный нардеп. На данный момент текст проекта закона отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, что в соответствии с подписанным в 2014 году соглашением об ассоциации с Европейским союзом, Украина на внутреннем рынке природного газа должна осуществить разделение деятельности по транспортировке от деятельности по добыче газа.

Напомним, представители ООО "Оператор ГТС" и Секретариата Энергетического сообщества ЕС достигли договоренности об изменениях в законодательство Украины о выводе ГТС из подчинения НАК "Нафтогаз Украины". Отметим, законы и постановление правительства нужно принять в течение месяца.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердил процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что практическая имплементация анбандлинга будет включать принятие специального закона и ряда других практических шагов.

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