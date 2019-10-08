У Раду внесли закон про сприяння проведенню анбандлінгу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент текст закону відсутній на сайті ВР

У Верховній раді України 7 жовтня був зареєстрований законопроект №2239 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування газу". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Автори законопроекту - чотири парламентарії від фракції "Слуга народу" і один позафракційний нардеп. На даний момент текст проекту закону відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Відзначимо, що відповідно до підписаного в 2014 році угодою про асоціацію з Європейським союзом, Україна на внутрішньому ринку природного газу повинна здійснити поділ діяльності з транспортування від діяльності з видобутку газу.

Нагадаємо, представники ТОВ "Оператор ГТС" і Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС досягли домовленості щодо змін до законодавства України про виведення ГТС з підпорядкування НАК "Нафтогаз України". Відзначимо, закони і постанови уряду потрібно прийняти протягом місяця.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" до кінця року.

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що практична імплементація анбандлінгу включатиме прийняття спеціального закону і ряду інших практичних кроків.