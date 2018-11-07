В Раду внесли закон об отказе от повышения зарплат судьям в 2019 году

Фото: Верховная рада (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Ожидается, что принятие закона позволит сэкономить 2,8 млрд гривен

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде не увеличивать оклады судей местных, апелляционного и высшего специализированного суда с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №9258 "О внесении изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" был внесен в парламент 1 ноября 2018 года.

В частности, Кабмин предлагает исключить из заключительных и переходных положений закона "О судоустройстве и статусе судей" норму по определению с 1 января 2019 года должностных окладов для судьи местного суда в размере 25 прожиточных минимумов и для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

Соответственно, размер должностных окладов составит для судьи местного суда 20 прожиточных минимумов и для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

"Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины. Реализация законопроекта позволит сэкономить 2,8 млрд гривен и направить их в 2019 году на решение вопросов социальной защиты, развитие регионов и укрепление обороноспособности страны", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, соответствующий проект закона Кабмин одобрил на своем заседании 17 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, в госбюджете-2019 заморозят зарплаты госслужащим в министерствах.