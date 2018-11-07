У Раду внесли закон щодо відмови від підвищення зарплат суддям у 2019 році

Фото: Верховна рада (РБК-Україна, Анастасія Свєтлєвська)

Очікується, що прийняття закону дозволить заощадити 2,8 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді не збільшувати оклади суддів місцевих, апеляційного та вищого спеціалізованого суду з 1 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Відповідний законопроект №9258 "Про внесення зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" був внесений у парламент 1 листопада 2018 року.

Зокрема, Кабмін пропонує виключити із Прикінцевих та перехідних положень закону "Про судоустрій і статус суддів" норму щодо визначення з 1 січня 2019 року посадових окладів для судді місцевого суду у розмірі 25 прожиткових мінімумів та для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Відповідно, розмір посадових окладів становитиме для судді місцевого суду 20 прожиткових мінімумів та для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

"Прийняття законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України. Реалізація законопроекту дозволить заощадити 2,8 млрд гривень та спрямувати їх у 2019 році на вирішення питань соціального захисту, розвитку регіонів та зміцнення обороноздатності країни", - сказано у пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, відповідний проект закону Кабмін схвалив на своєму засіданні 17 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, в держбюджеті-2019 заморозять зарплати держслужбовцям у міністерствах.