Раде предлагают направить средства от штрафов за нарушение ПДД на безопасность движения

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Доходы от штрафов пойдут на системы фиксации правонарушений дорожного движения

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №9244 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о поступлении и направлении административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

Документ был зарегистрирован в парламенте 29 октября 2018 года.

Законопроект разработан для совершенствования системы фиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, что, как ожидает правительство, приведет к улучшению ситуации с соблюдением правил дорожного движения его участниками, уменьшению количества погибших и травмированных, снижению уровня аварийности на дорогах.

В частности, предполагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины о перераспределении доходов от админштрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Планируется, что осуществление мероприятий Министерством внутренних дел и Национальной полицией по внедрению, развитию, восстановлению и эксплуатации системы фиксации правонарушений дорожного движения в автоматическом режиме будет происходить за счет 50% поступлений от таких админштрафов.

Напомним, в Украине с 16 октября 2018 года полиция начала штрафовать водителей за превышение скорости. В Департаменте патрульной полиции подчеркивали, что не ограничатся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в Бюджетный кодекс Украины и направить часть административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, прежде всего - превышение скорости, на мероприятия по повышению безопасности движения на дорогах.