Раді пропонують спрямувати кошти від штрафів за порушення ПДР на безпеку руху

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Доходи від штрафів підуть на системи фіксації правопорушень дорожнього руху

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №9244 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надходження та спрямування адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Документ був зареєстрований у парламенті 29 жовтня 2018 року.

Законопроект розроблено для удосконалення системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що, як очікує уряд, матиме наслідком покращення ситуації з дотриманням правил дорожнього руху його учасниками, зменшення кількості загиблих і травмованих, зниження рівня аварійності на дорогах.

Зокрема, передбачається внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо перерозподілу доходів від адміністративних штрафів за адмінправопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Планується, що здійснення заходів Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень дорожнього руху в автоматичному режимі відбуватиметься за рахунок 50% надходжень від таких адмінштрафів.

Нагадаємо, в Україні починаючи з 16 жовтня 2018 року поліція почала штрафувати водіїв за перевищення швидкості. У Департаменті патрульної поліції підкреслювали, що не обмежаться профілактичною бесідою і попередженням про підвищену небезпеку даного правопорушення.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до Бюджетного кодексу України та направити частину адміністративних штрафів за порушення правил дорожнього руху, перш за все - перевищення швидкості, на заходи по підвищенню безпеки руху на дорогах.