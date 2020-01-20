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В Раду внесли закон "Маски-шоу стоп-3"

Новости » Политика     20.01.2020 - 17:06
В Раду внесли закон "Маски-шоу стоп-3"
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом предусматривается защита IТ-бизнеса от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №2740, известный как "Маски-шоу стоп-3", по защите ІТ-бизнеса от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ассоциации IT Ukraine.

Так, документ разрабатывался при участии экспертов Верховного суда, представителей IT-индустрии и ученых.

"На рассмотрение в Верховную раду Украины подан важный для IT-индустрии законопроект №2740, более известный как "Маски-шоу стоп-3"... Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины с целью защиты ІТ-бизнес от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, в частности, необоснованных обысков, изъятия серверов и другой техники, принадлежащей предпринимателям", - указано в сообщении.

В частности, в проекте закона предусмотрена возможность привлечения к уголовной ответственности следователей и прокуроров за умышленные нарушения порядка проведения обысков.

Кроме того, предусматривается ввести запрет изымать серверы и другие носители электронной информации, кроме случаев, когда непосредственно они являются вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Планируется, что доступ правоохранительных органов к необходимой электронной информации будет обеспечиваться через ее копирование, без изъятия самого носителя (устройства, где она сохраняется). При этом результаты копирования информации будут четко фиксироваться в соответствующем протоколе.

Напомним, в конце октября 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп"-2. Документ облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Как писало РБК-Украина, данный проект закона Рада приняла в сентябре 2018 года.

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