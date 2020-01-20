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В Раду внесли закон "Маски-шоу стоп-3"

Новини » Політика     20.01.2020 - 17:06
В Раду внесли закон "Маски-шоу стоп-3"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом передбачається захист ІТ-бізнесу від зловживань з боку правоохоронних органів

У Верховній раді України зареєстрували законопроект №2740, відомий як "Маски-шоу стоп-3", щодо захисту ІТ-бізнесу від зловживань з боку правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу асоціації IT Ukraine.

Так, документ розроблявся за участі експертів Верховного суду, представників IT-індустрії та науковців.

"На розгляд до Верховної Ради України подано важливий для IT-індустрії законопроєкт №2740, більш відомий як "Маски-шоу стоп-3"… Документ передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України з метою захисту ІТ-бізнесу від зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема, необґрунтованих обшуків, вилучення серверів та іншої техніки, що належить підприємцям", - вказано у повідомленні.

Зокрема, у проекті закону передбачена можливість притягнення до кримінальної відповідальності слідчих і прокурорів за умисні порушення порядку проведення обшуків.

Крім того, передбачається запровадити заборону вилучати сервери та інші носії електронної інформації, окрім випадків, коли безпосередньо вони є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Планується, що доступ правоохоронних органів до необхідної електронної інформації забезпечуватиметься через її копіювання, без вилучення самого носія (пристрою, де вона зберігається). При цьому результати копіювання інформації чітко фіксуватимуться у відповідному протоколі.

Нагадаємо, у кінці жовтня 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон №8490 - так званий закон "Маски-шоу стоп"-2. Документ полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого або прокурора, які прийняли незаконне рішення в ході розслідування кримінальної справи, яке згодом скасовано судом.

Як писало РБК-Україна, даний проект закону Рада схвалила у вересні 2018 року.

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