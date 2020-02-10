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До Ради внесли закон про Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві

Новини » Економіка     10.02.2020 - 14:57
До Ради внесли закон про Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту Кабміну відсутній на сайті Ради

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді законопроект №3047 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Так, законопроект був зареєстрований у Раді сьогодні, 10 лютого. Текст документу зараз відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження проекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підкреслював, ч то фонд створюється для спрощення отримання кредитів "малими" фермерами, які не мають кредитної історії.

Прем'єр нагадав, що держбюджет-2020 передбачає 240 млн грн для формування статутного капіталу Фонду.
Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з 3 лютого почала працювати державна програма підтримки малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". Щоб отримати кредит на пільгових умовах, необхідно пройти кілька етапів відбору. Так, необхідно показати бізнес-план і внести свій грошовий внесок.

Додамо також, 23 січня 2020 року набрав чинності закон, який передбачає направлення 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні.

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