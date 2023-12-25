Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію

Станом на 22:30 текст законопроекту ще не опублікований.

Зауважимо, що це ще не означає впровадження тих чи інших змін в мобілізації. Як і анонсувалося, парламент отримав готовий документ, який тепер будуть обговорювати в Комітеті ВР.

Україна вносить зміни в мобілізацію

Як раніше ми повідомляли, українська влада працює над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Серед ініціатив, які лунали від Міноборони - це можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати. Зокрема й тим, хто перебуває за кордоном.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що серед пропозицій була і можливість надсилати військовозобов'язаним повістки поштою.

Також ми писали, що парламентарі працюють над уточненням підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а питанням "номер один" для української влади стала демобілізація. Втім, як вже пояснював міністр оборони Рустем Умєров, повна демобілізація в Україні не можлива до закінчення війни.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський не заперечує щодо зменшення вікового порогу мобілізованих до 25 років.

Крім того, глава держави під час своєї нещодавньої прес-конференції поділився, що Генштаб звернувся з запитом щодо мобілізації додаткових 450-500 тисяч українців. Це підтвердили й у правлячій партії. Так, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових, а уряд розробляє правила.

Більш детально про можливі зміни в мобілізації писало РБК-Україна в матеріалі.

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