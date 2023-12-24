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Які перспективи у військових щодо демобілізації: відповідь Умєрова

Неділя 24 грудня 2023 13:46
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Які перспективи у військових щодо демобілізації: відповідь Умєрова Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Слово "демобілізація" можна буде використати вже після завершення війни. Наразі опрацьовуються рішення, які дадуть змогу чинним військовослужбовцям перепочити або ж бути частково звільненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в інтерв'ю "Суспільному".

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - пояснив міністр.

Відповідаючи на питання, чи залежить демобілізація від кількості нових мобілізованих, Умєров відповів, що це питання справедливості для всіх. Водночас рішення щодо цього вже є й вони незабаром будуть подані до Верховної ради.

"Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А взагалі наша мета - змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання", - зауважив Умєров.

Щодо змін до мобілізації, як розповів Умєров, законопроєкт вже найближчими днями можуть зареєструвати у Верховній Раді.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжується мобілізація. Нещодавно в країні прийняли рішення змінити порядок її проведення, а Верховна рада розробляє законопроєкт, до якого вносить ініціативи військових.

Як розповів президент Володимир Зеленський, Генеральний штаб ЗСУ попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, що коштуватиме нашій країні додаткові 500 млрд гривень. Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відзначив, що це не відбудеться найближчим часом.

Тим часом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вкотре запевнив у тому, що повістки не приходитимуть в "Дії".

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