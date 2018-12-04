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У Раду внесли п'ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі

Новини » Політика    04.12.2018 - 13:35
У Раду внесли п'ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі
Фото: парламент (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

На даний момент тексти законопроектів на сайті Ради відсутні

До Верховної ради України внесли п'ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Зокрема, у ВР 4 грудня внесли проекти законів №№9355-1-9355-5.

У Раду внесли п'ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі

Відзначимо, що проектом №9355-3 пропонується продовжити мораторій до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

На даний момент тексти законопроектів на сайті Ради відсутні.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України про продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель". Таким чином, мораторій був продовжений до 2018 року.

На початку листопада 2018 року, як писало РБК-Україна, Конституційний суд України відмовився розглядати конституційне подання групи народних депутатів про скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

У вересні цього року Порошенко в ході щорічного звернення до українського парламенту підкреслював, що в Україні на сьогоднішній день немає шансів на зняття мораторію з продажу землі та запуску відповідного ринку. При цьому глава держави нагадав, що Європейський суд з прав людини визнав мораторій на вільний ринковий оборот землі порушенням прав українців.

Варто зазначити, що в середині листопада дані опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що більшість громадян України (72%) виступають проти купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і тільки 13% підтримують відкриття ринку землі.

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