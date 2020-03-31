В Раду внесли уже пять постановлений об отмене закона о рынке земли

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

До рассмотрения постановлений подписание закона заблокировано для Разумкова

В Верховной раде Украины зарегистрированы пять проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, во вторник, 31 марта, на сайте парламента появились постановления №№2178-10-П - 2178-10-П4 "Об отмене решения Верховной рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10 от 10.10.2019)".

Два из них по состоянию на сейчас обрабатываются в комитете, остальные - переданы на рассмотрение руководству.

Таким образом, до рассмотрения всех этих постановлений подписание законопроекта №2178-10 заблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Напомним, утром сообщалось, что в ВР заблокировали подписание законопроекта о рынке земли. Сначала на сайте парламента были опубликованы два проекта постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П1, авторами которых являются два внефракционных парламентария.

Как писало РБК-Украина ранее, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что принятие закона о рынке земли является весомым толчком для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса.