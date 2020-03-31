ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раду внесли уже п'ять постанов щодо скасування закону про ринок землі

Новини » Політика     31.03.2020 - 17:10
У Раду внесли уже п'ять постанов щодо скасування закону про ринок землі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

До розгляду постанов підписання закону заблоковане для Разумкова

У Верховній раді України зареєстровані п'ять проектів постанов щодо скасування законопроекту про ринок землі. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, у вівторок, 31 березня, на сайті парламенту з'явилися постанови №№2178-10-П - 2178-10-П4 "Про скасування рішення Верховної ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019)".

У Раду внесли уже п'ять постанов щодо скасування закону про ринок землі

Дві з них станом на зараз опрацьовуються у комітеті, решта - передані на розгляд керівництву.

Таким чином, до розгляду усіх цих постанов підписання законопроекту №2178-10 заблоковано для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно до президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що у ВР заблокували підписання законопроекту про ринок землі. Спочатку на сайті парламенту були опубліковані два проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П1, авторами яких є два позафракційні парламентарі.

Як писало РБК-Україна раніше, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прийняття закону про ринок землі є вагомим поштовхом для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу.

У Кабміні створять робочу групу по імплементації закону про ринок землі У Раді заблокували підписання закону про ринок землі
Новини України Верховна РадаРынок земли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся