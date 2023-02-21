В Раду внесли проекты постановлений о лишении мандатов Королевской и Солода
Сегодня, 21 февраля, Верховной раде официально предложили лишить мандатов нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ Наталью Королевскую и Юрия Солода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие проекты постановлений.
Такие проекты постановлений в Раду подали после того, как вышеперечисленные депутаты написали заявления о сложении мандата.
По словам нардепа Ярослава Железняка, парламентарии рассмотрят такое предложение на ближайшем пленарном заседании.
Напомним, ранее стало известно, что Королевской объявили о подозрении, поскольку она не задекларировала свое имущество в Украине и России.
Также мы писали, что, по словам нардепа Федора Вениславского, пока нет оснований для того, чтобы лишить мандата всех нардепов от ОПЗЖ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.