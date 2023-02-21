В Раду внесли проекты постановлений о лишении мандатов Королевской и Солода

Сегодня, 21 февраля, Верховной раде официально предложили лишить мандатов нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ Наталью Королевскую и Юрия Солода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие проекты постановлений.

Такие проекты постановлений в Раду подали после того, как вышеперечисленные депутаты написали заявления о сложении мандата. По словам нардепа Ярослава Железняка, парламентарии рассмотрят такое предложение на ближайшем пленарном заседании.