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В Раду внесли проекты постановлений о лишении мандатов Королевской и Солода

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Киев, Вторник 21 февраля 2023 15:51
В Раду внесли проекты постановлений о лишении мандатов Королевской и Солода Фото: Наталья Королевская, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 21 февраля, Верховной раде официально предложили лишить мандатов нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ Наталью Королевскую и Юрия Солода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие проекты постановлений.

Такие проекты постановлений в Раду подали после того, как вышеперечисленные депутаты написали заявления о сложении мандата.

По словам нардепа Ярослава Железняка, парламентарии рассмотрят такое предложение на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, ранее стало известно, что Королевской объявили о подозрении, поскольку она не задекларировала свое имущество в Украине и России.

Также мы писали, что, по словам нардепа Федора Вениславского, пока нет оснований для того, чтобы лишить мандата всех нардепов от ОПЗЖ.

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