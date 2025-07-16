В Раду внесли постановление об отставке Шмыгаля
В Верховную Раду внесли проект постановления об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление, зарегистрированное на сайте Верховной Рады.
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и частью второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Принять отставку премьер-министра Украины Шмыгаля Дениса Анатольевича", - отмечается в постановлении.
Как рассказывает народный депутат Ярослав Железняк, после 13:00 ожидается 15-минутное выступление Шмыгаля перед парламентом, а также 3-минутные выступления от фракций и групп.
Во время голосования для поддержки отставки премьер-министра необходимо собрать 226 голосов. После этого весь состав действующего правительства становится "и.о.", а "Слуги народа" вносят кандидатуру Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра.
"Далее уже завтра голосование за премьера и новый состав правительства", - добавил он.
Почему хотят уволить Шмыгаля?
Таким образом, если Рада поддержит соответствующее постановление, это решение может ознаменовать завершение каденции главы правительства, который сейчас является рекордсменом по продолжительности пребывания в должности со времен Независимости Украины (он пробыл на посту премьера более 5 лет).
Впрочем, единственной причины, что именно стало двигателем для смены премьер-министра нет. Скорее речь идет о комплексе факторов. Ведь как ранее РБК-Украина узнало от одного из влиятельных "слуг народа", дело не столько в фигуре самого Шмыгаля, сколько в потребности "выпустить пар" и снизить уровень общественного напряжения.
Ситуацию осложнили и репутационные скандалы вокруг отдельных чиновников. Особый резонанс вызвала история с вице-премьером по вопросам национального единства Алексеем Чернышовым, который едва не устроил скандал с возвращением из командировки из-за границы и получил подозрение по делу о коррупции многолетней давности.
Во властных кругах также говорят о внутренней борьбе между различными группами влияния в Офисе президента, которая стала дополнительным фактором для кадровых изменений.
Вместе с тем, как ожидается, после увольнения Шмыгаль из Кабмина не уйдет. Он может возглавить Минобороны, а действующий министр Рустем Умеров поедет послом в США.
Кто станет новым премьер-министром?
Слухи о возможной смене главы правительства ходили и в прошлом году, когда активно обсуждалась необходимость правительственных перестановок. Однако тогда отставки Шмыгаля не произошло. Хотя правительство все же претерпело частичные изменения: были назначены новые министры, а также обновлен состав вице-премьеров.
Как сообщали источники РБК-Украина, наиболее вероятной преемницей Шмыгаля рассматривается Юлия Свириденко, нынешний первый вице-премьер - министр экономики. На этой неделе эту информацию официально подтвердил и президент Владимир Зеленский, предложив Свириденко должность премьера.
Свириденко считается близкой к главе Офиса президента Андрею Ермаку, и, как писало РБК-Украина со ссылкой на проинформированные источники, она имеет премьерские амбиции.
Чиновница уже не впервые упоминается в контексте возможной смены главы правительства. Ранее ее кандидатура уже рассматривалась в Офисе президента и активно обсуждалась и летом прошлого года.
Напомним, что Денис Шмыгаль был назначен на должность премьер-министра Украины 4 марта 2020 года, заменив на посту Алексея Гончарука.
До того Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. Правительство Шмыгаля прошло через полномасштабное вторжение России, удары РФ по энергетике и масштабные программы международной помощи.
Несмотря на критику и внутриполитическое напряжение, ему удалось сохранить относительную стабильность Кабмина в течение более пяти лет - это самый длинный срок непрерывного премьерства в истории современной Украины.
Больше о кадровых изменениях в правительстве и какие еще перестановки готовятся - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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