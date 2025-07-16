В Раду внесли постановление об отставке Шмыгаля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление , зарегистрированное на сайте Верховной Рады.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и частью второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Принять отставку премьер-министра Украины Шмыгаля Дениса Анатольевича", - отмечается в постановлении.

Как рассказывает народный депутат Ярослав Железняк, после 13:00 ожидается 15-минутное выступление Шмыгаля перед парламентом, а также 3-минутные выступления от фракций и групп.

Во время голосования для поддержки отставки премьер-министра необходимо собрать 226 голосов. После этого весь состав действующего правительства становится "и.о.", а "Слуги народа" вносят кандидатуру Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра.

"Далее уже завтра голосование за премьера и новый состав правительства", - добавил он.

Почему хотят уволить Шмыгаля?

Таким образом, если Рада поддержит соответствующее постановление, это решение может ознаменовать завершение каденции главы правительства, который сейчас является рекордсменом по продолжительности пребывания в должности со времен Независимости Украины (он пробыл на посту премьера более 5 лет).

Впрочем, единственной причины, что именно стало двигателем для смены премьер-министра нет. Скорее речь идет о комплексе факторов. Ведь как ранее РБК-Украина узнало от одного из влиятельных "слуг народа", дело не столько в фигуре самого Шмыгаля, сколько в потребности "выпустить пар" и снизить уровень общественного напряжения.

Ситуацию осложнили и репутационные скандалы вокруг отдельных чиновников. Особый резонанс вызвала история с вице-премьером по вопросам национального единства Алексеем Чернышовым, который едва не устроил скандал с возвращением из командировки из-за границы и получил подозрение по делу о коррупции многолетней давности.

Во властных кругах также говорят о внутренней борьбе между различными группами влияния в Офисе президента, которая стала дополнительным фактором для кадровых изменений.

Вместе с тем, как ожидается, после увольнения Шмыгаль из Кабмина не уйдет. Он может возглавить Минобороны, а действующий министр Рустем Умеров поедет послом в США.

Кто станет новым премьер-министром?

Слухи о возможной смене главы правительства ходили и в прошлом году, когда активно обсуждалась необходимость правительственных перестановок. Однако тогда отставки Шмыгаля не произошло. Хотя правительство все же претерпело частичные изменения: были назначены новые министры, а также обновлен состав вице-премьеров.

Как сообщали источники РБК-Украина, наиболее вероятной преемницей Шмыгаля рассматривается Юлия Свириденко, нынешний первый вице-премьер - министр экономики. На этой неделе эту информацию официально подтвердил и президент Владимир Зеленский, предложив Свириденко должность премьера.

Свириденко считается близкой к главе Офиса президента Андрею Ермаку, и, как писало РБК-Украина со ссылкой на проинформированные источники, она имеет премьерские амбиции.

Чиновница уже не впервые упоминается в контексте возможной смены главы правительства. Ранее ее кандидатура уже рассматривалась в Офисе президента и активно обсуждалась и летом прошлого года.