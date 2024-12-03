В Раду внесли постанову про призначення Чернишова міністром національної єдності

У Верховну Раду України внесли постанову про призначення Олексія Чернишова на нову посаду. Він може очолити Міністерство національної єдності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №12279.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Раду прийшов прем'єр, він представив кандидатуру Чернишова на посаду очільника Міністерства національної єдності.

Парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 3 грудня на засіданні розглянув подання Шмигаля та рекомендував Раді призначити Чернишова на посаду міністра.

Як зазначається у поданні, кандидатуру Чернишова на посаду міністра національної єдності вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Постанову зареєстрували у парламенті у вівторок, 3 грудня. Ініціатором виступив нардеп Андрій Задорожний - голова Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував створення нового міністерства для підтримки громадян за кордоном. Йдеться про Міністерство національної єдності.

Джерела РБК-Україна повідомили, що голова правління "Нафтогаз України" Олексій Чернишов стане міністром національної єдності.

Варто додати, що Чернишов очолює "Нафтогаз" з листопада 2022 року. До цього він був головою Київської обласної державної адміністрації та міністром розвитку громад та територій.

Більше про Чернишова та його досвід роботи в уряді - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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