В Раду внесли постанову про призначення Чернишова міністром національної єдності
У Верховну Раду України внесли постанову про призначення Олексія Чернишова на нову посаду. Він може очолити Міністерство національної єдності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №12279.
Постанову зареєстрували у парламенті у вівторок, 3 грудня. Ініціатором виступив нардеп Андрій Задорожний - голова Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.
скриншот rada.gov.ua
Як зазначається у поданні, кандидатуру Чернишова на посаду міністра національної єдності вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 3 грудня на засіданні розглянув подання Шмигаля та рекомендував Раді призначити Чернишова на посаду міністра.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Раду прийшов прем'єр, він представив кандидатуру Чернишова на посаду очільника Міністерства національної єдності.
Що цьому передувало
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував створення нового міністерства для підтримки громадян за кордоном. Йдеться про Міністерство національної єдності.
Джерела РБК-Україна повідомили, що голова правління "Нафтогаз України" Олексій Чернишов стане міністром національної єдності.
Варто додати, що Чернишов очолює "Нафтогаз" з листопада 2022 року. До цього він був головою Київської обласної державної адміністрації та міністром розвитку громад та територій.
Більше про Чернишова та його досвід роботи в уряді - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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