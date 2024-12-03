В Раду внесли постановление о назначении Чернышова министром национального единства
В Верховную Раду Украины внесли постановление о назначении Алексея Чернышова на новую должность. Он может возглавить Министерство национального единства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №12279.
Постановление было зарегистрировано в парламенте во вторник, 3 декабря. Инициатором выступил нардеп Андрей Задорожный - глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
скриншот rada.gov.ua
Как отмечается в представлении, кандидатуру Чернышова на должность министра национального единства внес премьер-министр Денис Шмыгаль.
Парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции 3 декабря на заседании рассмотрел представление Шмыгаля и рекомендовал Раде назначить Чернышова на должность министра.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Раду пришел премьер, он представил кандидатуру Чернышова на должность главы Министерства национального единства.
Что этому предшествовало
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание нового министерства для поддержки граждан за границей. Речь идет о Министерстве национального единства.
Источники РБК-Украина сообщили, что глава правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов станет министром национального единства.
Стоит добавить, что Чернышов возглавляет "Нафтогаз" с ноября 2022 года. До этого он был главой Киевской областной государственной администрации и министром развития общин и территорий.
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