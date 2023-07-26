У Раду внесли постанову про позбавлення мандату нардепа Арістова

Зазначимо, що проєкт постанови вже опублікований на сайті ВР.

Ініціатором виступив голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради Сергій Кальченко.

Скандал з Арістовим

Журналісти з'ясували, що у липні цього року заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Арістов з сім'єю відпочивав у 5-зірковому готелі на Мальдівах. Вартість проживання на двох там оцінюють щонайменше у 100 тисяч гривень на добу.

Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що вимагатиме позбавлення мандата Арістова. Пізніше сам депутат написав заяву про складання мандату.

Сьогодні правоохоронці повідомили про проведення обшуків у Арістова. Попередньо, для того, щоб нардеп нелегально виїхав за кордон, було внесено неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" Арістова.

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