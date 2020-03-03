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В Раду внесли постановление о выражении недоверия Рябошапке

Новости » Политика     03.03.2020 - 17:02
В Раду внесли постановление о выражении недоверия Рябошапке
Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №3154 "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Авторы проекта - 83 народных депутата.

Напомним, заместитель руководителя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что на вечернем заседании фракции "Слуга народа" могут принять решение об отставке главы правительства Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как писало РБК-Украина, 2 марта сам Рябошапка заявил, что голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным. По его словам, "ничего нового, и ничего не состоится".

Так, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. Согласно повестке дня, Верховная рада, в частности, рассмотрит вопрос "О Кабинете министров Украины". Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

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