ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раду внесли постанову про висловлення недовіри Рябошапці

Новини » Політика     03.03.2020 - 17:02
У Раду внесли постанову про висловлення недовіри Рябошапці
Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту

У Верховній раді України зареєстрували проект постанови №3154 "Про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Р.Г.". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Наразі текст документу відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Автори проекту - 83 народних депутата.

Нагадаємо, заступник керівника комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що на вечірньому засіданні фракції "Слуга народу" можуть прийняти рішення про відставку глави уряду Олексія Гончарука та генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як писало РБК-Україна, 2 березня сам Рябошапка заявив, що голосування по відставці генерального прокурора в середу може і відбутися, але навряд чи буде успішним. За його словами, "нічого нового, і нічого не відбудеться".

Так, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. Згідно з порядком денним, Верховна рада, зокрема, розгляне питання "Про Кабінет міністрів України". Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

У Раді відмовилися визнати постанову про звільнення Ситника незаконною Раді рекомендують прийняти закон про підстави звільнення директора НАБУ
Новини України Верховна РадаРуслан Рябошапка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся