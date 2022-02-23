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В Раду внесли постанову про роботу парламенту на період НС

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Україна, Середа 23 лютого 2022 15:28
В Раду внесли постанову про роботу парламенту на період НС Фото: Верховна Рада продовжить працювати в період НС (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народні депутати готуються до введення режиму надзвичайного стану в Україні. До Верховної Ради в середу, 23 лютого, внесли проєкт постанови про роботу парламенту на період НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРУ.

Проект постанови про організацію роботи Верховної Ради України в умовах надзвичайного та/або воєнного стану (№7105) вніс до парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Згідно з пояснювальною запискою, парламент продовжить працювати в штатному режимі.

"Робота Верховної Ради України здійснюється в режимі пленарних
засідань, роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), а також
здійснюються відрядження народних депутатів України за розпорядженням
голови ВРУ", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Верховна Рада сьогодні проголосує за введення надзвичайного стану в Україні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні може бути введено ряд обмежень у зв'язку з введенням НС.

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