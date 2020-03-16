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У Раду внесли постанову про організацію роботи ВР під час карантину

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 15:59
У Раду внесли постанову про організацію роботи ВР під час карантину
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу на сайті парламенту відсутній

На сайті Верховної ради України з'явився проект постанови №3218 "Про деякі питання організації роботи Верховної ради України на період дії карантину в Україні". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект було зареєстровано у понеділок, 16 березня. Наразі його текст відсутній останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Автори постанови - 11 парламентарів, серед яких і глава Ради Дмитро Разумков.

Нагадаємо, раніше спікер ВР анонсував, що графік роботи Верховної ради України буде змінений через пандемію коронавірусу. За його словами, до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах, а не в сесійній залі.

Так, раніше глава парламенту заявив, що у Верховній раді не бачать підстав для введення надзвичайного стану через загрозу поширення нового типу коронавірусу COVID-19. Спікер також заявив, що питання введення надзвичайного стану не було ухвалене на засіданні РНБО.

Як писало РБК-Україна, Разумков раніше не виключав, що Рада проведе кілька позачергових засідань.

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