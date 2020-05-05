В Раду внесли постановление о докладе главы Нацбанка

В Верховную раду внесли проект постановления №3426 о докладе главы Национального банка Украины о деятельности НБУ в условиях установленного в Украине карантина. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Сейчас текст документа отсутствует. Он был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 4 мая.

Последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что в парламенте хотят заслушать главу Национального банка Украины Якова Смолия. Нардеп подчеркивал, что собрал подписи глав многих комитетов и нескольких парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины сообщалось, что ситуация на рынке труда в условиях правительственного карантина с 17 по 23 апреля оставалась напряженной.

По данным мониторинга НБУ, количество новых вакансий на сайтах трудоустройства хотя и перестало снижаться, но остается довольно низким по сравнению с докризисным уровнем.

Кроме того, нацрегулятор также обнародовал данные относительно финансового стресса во время острой фазы кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Локальный максимум зафиксирован 24 марта, после чего идет постепенное уменьшение уровня стресса.