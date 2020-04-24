ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ситуация на рынке труда остается напряженной, - НБУ

Новости » Экономика     24.04.2020 - 15:56
Ситуация на рынке труда остается напряженной, - НБУ
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Работников отправляют в отпуска за свой счет, новой работы нет

Ситуация на рынка труда в условиях правительственного карантина в течение последней недели (с 17 по 23 апреля) оставалась напряженной. Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины (НБУ).

По данным мониторинга НБУ, количество новых вакансий на сайтах трудоустройства хотя и перестало снижаться, но остается довольно низким по сравнению с докризисным уровнем.

"Хотя доля предприятий, которые ответили, что изменений в количестве работников не ожидается, выросла до 82%, в комментариях предприятия отмечают, что часть работников отправляют в отпуска за свой счет", - говорится в документе.

Ситуация на рынке труда остается напряженной, - НБУ

Отметим, по данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, возросло на 1,0-1,3 млн человек, и составляет около 2,5-2,8 млн человек.

Напомним, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы повысил на время карантина минимальный размер пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн.

НБУ зафиксировал ценовую аномалию на Пасху Киев запустил контроль за соблюдением карантина через Telegram
Новости Украины Национальный банк Украиныкарантинбезработица
News
On Top