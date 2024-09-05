У Раду внесли постанови про призначення нових міністрів

Зокрема, проєктом постанови №12012 пропонується призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій,

Проєктом постанови №12013 пропонується призначити Світлану Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів,

Проєктом постанови №12014 пропонується призначити Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства,

Проєктом постанови №12015 пропонується призначити Олексія Кулебу на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій,

Проєктом постанови №12016 пропонується призначити Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту,

Проєктом постанови №12017 пропонується призначити Наталію Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів,

Проєктом постанови №12018 пропонується призначити Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Зміни в уряді

Президент Володимир Зеленський цього ініціював зміни в уряді, після чого низка міністрів написали заяви про відставки за власним бажанням. Рада почала голосувати за відставки 4 вересня, звільнивши міністра юстиції Дениса Малюську, міністра з питань стратегічних галузей Олександра Камишіна, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та віцепрем'єрку з євроінтеграції Ольгу Стефанішину. Голосування за відставки та призначення плануються і на сьогодні, 5 вересня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 3 вересня заявив, що, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін.