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У Раду внесли постанови про призначення нових міністрів

Фото: Рада призначить нових міністрів
Автор: Олександр Білоус

У Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти постанов.

Зокрема, проєктом постанови №12012 пропонується призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій,

Проєктом постанови №12013 пропонується призначити Світлану Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів,

Проєктом постанови №12014 пропонується призначити Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства,

Проєктом постанови №12015 пропонується призначити Олексія Кулебу на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій, 

Проєктом постанови №12016 пропонується призначити Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту,

Проєктом постанови №12017 пропонується призначити Наталію Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів,

Проєктом постанови №12018 пропонується призначити Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Зміни в уряді

Президент Володимир Зеленський цього ініціював зміни в уряді, після чого низка міністрів написали заяви про відставки за власним бажанням. Рада почала голосувати за відставки 4 вересня, звільнивши міністра юстиції Дениса Малюську, міністра з питань стратегічних галузей  Олександра Камишіна, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та віцепрем'єрку з євроінтеграції Ольгу Стефанішину. Голосування за відставки та призначення плануються і на сьогодні, 5 вересня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 3 вересня заявив, що, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін.

 

 

Детальніше про зміни в уряді читайте в матеріалі РБК-Україна "Велике перезавантаження. Чому Зеленський вирішив оновити Кабмін, але залишив прем'єра Шмигаля".

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