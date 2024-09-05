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В Раду внесли постановления о назначении новых министров

Фото: Рада назначит новых министров
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о назначении новых министров в действующее правительство Дениса Шмыгаля. Голосование планируется сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты постановлений.

В частности, проектом постановления № 12012 предлагается назначить Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций,

Проектом постановления № 12013 предлагается назначить Светлану Гринчук на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов,

Проектом постановления №12014 предлагается назначить Виталия Коваля на должность министра аграрной политики и продовольствия,

Проектом постановления № 12015 предлагается назначить Алексея Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин и территорий,

Проектом постановления №12016 предлагается назначить Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта,

Проектом постановления №12017 предлагается назначить Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов.

Изменения в правительстве

Президент Владимир Зеленский инициировал изменения в правительстве, после чего ряд министров написали заявления об отставках по собственному желанию. Рада начала голосовать за отставки 4 сентября, уволив министра юстиции Дениса Малюску, министра по вопросам стратегических отраслей Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и вице-премьера по евроинтеграции Ольгу Стефанишину. Голосования за отставки и назначения планируются и сегодня, 5 сентября.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 3 сентября заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров Украины претерпят изменения.

 

 

Подробнее об изменениях в правительстве читайте в материале РБК-Украина "Большая перезагрузка. Почему Зеленский решил обновить Кабмин, но оставил премьера Шмыгаля".

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