ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раду внесли ще одну постанову про блокування змін до регламенту

Новини » Політика     17.04.2020 - 11:41
У Раду внесли ще одну постанову про блокування змін до регламенту
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР зареєстровано вже 4 постанови про скасування прийнятого закону

До парламенту внесли ще одну постанову, якою пропонується скасувати прийняття змін до регламенту щодо боротьби з "поправочним спамом". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Так, спочатку в ВР було зареєстровано три постанови, які блокують підписання закону для глави Верховної ради Дмитра Разумкова і відповідно для глави держави Володимира Зеленського.

Зокрема, на сайті Ради з'явилася ще й постанова №1043-П3 "Про скасування результатів голосування Верховної ради від 16.04.2020 року про прийняття у цілому як закону проекту ЗУ "Про внесення змін до регламенту Верховної ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект №1043, за нього проголосували 242 нардепа.

Як писало РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що наступне позачергове засідання Верховної ради України може відбутися в середу, 22 квітня. Він допускав, що в найближчі дні зареєструють постанову про скасування законопроекту про зміни до Регламенту ВР.

Раді пропонують посилити відповідальність за невиконання законних вимог нардепа У Раді сказали, коли можуть прийнятий закон про банки
Новини України Верховна Радарегламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся