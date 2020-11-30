В Раду внесли еще один проект об ответственности за ложь в декларациях

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала законопроект об ответственность за декларирование недостоверной информации. Проект зарегистрирован под №4441.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение Комитета.

Так, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности отдельно за умышленное непредставление декларации и за декларирование недостоверной информации.

Уголовная ответственность за ложь в е-декларации начинается в случае, если разница между достоверными и недостоверными сведениями превышает 500 прожиточных минимумов, для трудовых лиц - 3 тысячи прожиточных минимумов.

За совершение уголовных преступлений в виде умышленного непредставления декларации и декларирования недостоверной информации предлагается предусмотреть меру наказания в виде штрафа или общественные работы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (то есть исключается возможность лишения свободы).

Кроме этого, проектом также предлагается расширить круг должностей, которые предусматривают занятия ответственного или особо ответственного положения. В частности, путем включения в перечень должностей первого заместителя и заместителя директора НАБУ, главы НАПК и его заместителей, руководителя Офиса президента, его первого заместителя и заместителя.

Напомним, ранее в Раде создали рабочую группу, которая должна была разработать законы по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда до 1 декабря.

Кроме того, в НАПК подчеркивали, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем один миллион гривен должно предусматриваться лишение свободы.

Добавим, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский внес законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях.