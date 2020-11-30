У Раду внесли ще один проект про відповідальність за брехню в декларації

Робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи зареєструвала законопроект про відповідальність за декларування недостовірної інформації. Проект зареєстрований під №4441.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд Комітету.

Так, законопроектом передбачається введення кримінальної відповідальності окремо за умисне неподання декларації та за декларування недостовірної інформації.

Кримінальна відповідальність за брехню в е-декларації починається у разі, якщо різниця між достовірними і недостовірними відомостями перевищує 500 прожиткових мінімумів, для трудових осіб - 3 тисячі прожиткових мінімумів.

За вчинення кримінальних злочинів у вигляді умисного неподання декларації та декларування недостовірної інформації пропонується передбачити міру покарання у вигляді штрафу або громадські роботи, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (тобто виключається можливість позбавлення свободи).

Крім цього, проектом також пропонується розширити коло посад, які передбачають заняття відповідального або особливо відповідального становища. Зокрема, шляхом включення в перелік посад першого заступника і заступника директора НАБУ, голови НАЗК і його заступників, керівника Офісу президента, його першого заступника і заступника.

Нагадаємо, раніше у Раді створили робочу групу, яка повинна була розробити закони з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду до 1 грудня.

Крім того, в НАЗК підкреслювали, що за умисне вказівку недостовірних відомостей на більш ніж один мільйон гривень має передбачатися позбавлення волі.

Додамо, що минулого тижня президент Володимир Зеленський вніс законопроект про відповідальність за брехню в електронних деклараціях.