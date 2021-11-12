В Раду со следующей недели не будут пропускать невакцинированных: кто попадет в здание
Фото: в Раду со следующей недели не будут пропускать невакцинированных (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Верховной раде ввели ограничения на вход в админздание. Усиление карантина в парламенте будет касаться невакцинированных лиц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной рады.
Согласно распоряжению, народные депутаты, работники Аппарата Верховной рады, помощники, представители СМИ и другие посетители смогут попасть в здание только при наличии одного из документов:
- сертификата о вакцинации, который будет подтверждать привитие одной или двумя дозами;
- отрицательного ПЦР-теста, который действует в течение 72 часов;
- отрицательного теста на антиген до коронавируса, который действует в течение 48 часов;
- справки о выздоровлении от коронавируса.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что парламентский комитет планирует ввести дополнительные условия допуска к админзданиям.