У Раду з наступного тижня не пропускатимуть невакцинованих: хто потрапить в будівлю
Фото: у Раду з наступного тижня не пропускатимуть невакцинованих (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Верховній раді запровадили обмеження на вхід до адмінбудівлі. Посилення карантину у парламенті стосуватиметься невакцинованих осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної ради.
Відповідно до розпорядження, народні депутати, працівники Апарату Верховної ради, помічники, представники ЗМІ й інші відвідувачі зможуть потрапити до будівлі лише за наявності одного з документів:
- сертифікату про вакцинацію, який засвідчуватиме щеплення однією або двома дозами;
- негативного ПЛР-тесту, який діє протягом 72 годин;
- негативного тесту на антиген до коронавірусу, який діє протягом 48 годин;
- довідки про одужання від коронавірусу.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що парламентський комітет планує запровадити додаткові умови допуску до адмінбудівель.