Раду просят рассматривать хотя бы один налоговый закон каждую пленарную неделю

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Южанина отметила сложность рассмотрения таких законов

Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина призывает Верховную раду каждую пленарную неделю рассматривать не менее одного законопроекта по налоговой и таможенной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

При этом парламентарий отметила сложность рассмотрения таких законов.

"Несмотря на сложность рассмотрения законов, касающихся налоговой и таможенной политики, нужно хотя бы один закон в пленарную неделю рассматривать... Пришло именно то время, когда мы должны показать обществу, какие именно законы не принимаются, и либо их дорабатывать, или констатировать, что мы отстаем и не выполняем все свои обязательства даже по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом", - подчеркнула она.

Так, в числе проектов, требующих рассмотрения, глава комитета назвала законопроект №7306 "О таможенном тарифе Украины".

"Почти все страны ЕС и ВТО с 1 января 2017 года используют новую гармонизированную систему описания и кодирования товаров. Мы же работаем по старой, более сокращенной, и это усложняет работу как субъектов внешнеэкономической деятельности, так и самих таможенников. А в случае принятия этого закона, особо ничего не делая, мы бы обеспечили дополнительные поступления в государственный бюджет при взимании таможенных платежей", - пояснила депутат ВР.

Кроме того, Южанина подчеркнула важность рассмотрения законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс в связи с ратификацией соглашения с правительством США по улучшению выполнения налоговых правил.

"Также мы не можем подойти к рассмотрению проекта закона №8190 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам (FATCA)", который касается уже ратифицированного соглашения между Украиной и США. Законопроект сложный, неоднозначно воспринимается и депутатами, и бизнесом, но нам нужно его рассматривать", - добавила нардеп.

Напомним, в конце 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%.

РБК-Украина также писало, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о саботаже депутатами Рады евроинтеграционных законов.