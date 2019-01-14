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В Кабмине обвинили нардепов в саботаже евроинтеграционных законов

Новости » Политика    14.01.2019 - 18:16
В Кабмине обвинили нардепов в саботаже евроинтеграционных законов
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Климпуш-Цинцадзе надеется, что закрепление в Конституции курса на ЕС и НАТО будет способствовать прекращению саботажа

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о саботаже народными депутатами евроинтеграционных законов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, вице-премьер надеется, что закрепление в Конституции Украины курса на ЕС и НАТО станет дополнительным рычагом давления на депутатов Верховной рады.

"На данный момент я довольно часто вижу определенный саботаж Верховной радой тех евроинтеграционных законов, которые для нас являются приоритетными для того, чтобы мы, например, выполняли соглашение об ассоциации. Я надеюсь, что закрепление в Конституции этого курса (на ЕС и НАТО, - ред.) станет дополнительным рычагом давления на народных депутатов, чтобы они прекратили саботировать или играть со своими личными или какими-то бизнес-интересами", - отметила чиновник.

По ее словам, в прошлом году в конце февраля правительство и Рада утвердили политическую дорожную карту законодательного обеспечения европейской интеграции.

"Если из 57 законопроектов, которые были включены в эту карту, было принято на конец года в двух чтениях десять, и еще 11 прошли первое чтение, то это, наверное, не самый эффективный результат", - считает Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, президент Петр Порошенко настаивает на принятии парламентом изменений в Конституцию Украины о закреплении курса в Европейский союз и НАТО в феврале.

Как писало РБК-Украина, 22 ноября ВР приняла за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантической интеграции.

Добавим, Конституционный суд Украины в конце ноября опубликовал решение о соответствии Конституции Украины закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз в Основном законе Украины.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныевроинтеграцияВерховная РадаИванна Климпуш-Цинцадзе
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