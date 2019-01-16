Раду просять розглядати хоча б один податковий закон кожного пленарного тижня

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Южаніна відзначила складність розгляду таких законів

Голова комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Ніна Южаніна закликає Верховну раду кожного пленарного тижня розглядати не менше одного законопроекту з податкової та митної сфери. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу БПП.

При цьому парламентар відзначила складність розгляду таких законів.

"Незважаючи на складність розгляду законів, які стосуються податкової та митної політики, потрібно хоча б один закон в пленарний тиждень розглядати… Настав саме той час, коли ми маємо показати суспільству, які саме закони не приймаються, і або їх доопрацьовувати, або констатувати, що ми відстаємо і не виконуємо всі свої зобов’язання навіть по Угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом", - підкреслила вона.

Так, у числі проектів, які потребують розгляду, глава комітету назвала законопроект №7306 "Про митний тариф України".

"Майже всі країни ЄС та СОТ з 1 січня 2017 року використовують нову гармонізовану систему опису та кодування товарів. Ми ж працюємо за старою, більш скороченою, і це ускладнює роботу як суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, так і самих митників. А в разі прийняття цього закону, особливо нічого не роблячи, ми б забезпечили додаткові надходження до державного бюджету при справлянні митних платежів", - пояснила депутат ВР.

Крім того, Южаніна наголосила на важливості розгляду законопроекту щодо змін до Податкового кодексу у зв’язку із ратифікацією угоди з урядом США щодо поліпшення виконання податкових правил.

"Також ми не можемо підійти до розгляду проекту закону №8190 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із ратифікацією угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA)", який стосується вже ратифікованої угоди між Україною та США. Законопроект складний, неоднозначно сприймається і депутатами, і бізнесом, але нам потрібно його розглядати", - додала нардеп.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Законом збільшуються з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%.

РБК-Україна також писало, що віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила про саботаж депутатами Ради євроінтеграційних законів.