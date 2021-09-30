В Раду поступило еще одно обращение об отставке Разумкова

Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил в Раду еще одно обращение с инициативой отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова. В этот раз Арахамия подал обращение лично от себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы ВР Ольгу Туний.
"Похоже, одного обращения от фракции по поводу подписных листов об отзыве главы парламента с должности было мало. Поступило второе обращение от народного депутата Украины Давида Арахамии", - заявила она.
Туний отметила, что теперь процедура отставки Разумкова запускается заново.
"Новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", - добавила она.
Напомним, утром в Раду поступило письмо от фракции "Слуга народа" с инициативой отставки Разумкова. Письмо было подписано нардепом Арахамией.