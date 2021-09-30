У Раду надійшло ще одне звернення про відставку Разумкова

"Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії", - заявила вона.

Туній зазначила, що тепер процедура відставки Разумкова запускається знову.

"Новий комплект підписних листів буде видано невідкладно", - додала вона.