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У Раду надійшло ще одне звернення про відставку Разумкова

Автор: Дмитро Левицький

Народний депутат та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав до Ради ще одне звернення з ініціативою відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Цього разу Арахамія подав звернення особисто від себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря глави ВР Ольгу Туній.

"Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії", - заявила вона.

Туній зазначила, що тепер процедура відставки Разумкова запускається знову.

"Новий комплект підписних листів буде видано невідкладно", - додала вона.

Нагадаємо, вранці до Ради надійшов лист від фракції "Слуга народу" з ініціативою відставки Разумкова. Лист був підписаний нардепом Арахамією.

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