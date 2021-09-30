У Раду надійшло ще одне звернення про відставку Разумкова

Народний депутат та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав до Ради ще одне звернення з ініціативою відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Цього разу Арахамія подав звернення особисто від себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря глави ВР Ольгу Туній.
"Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії", - заявила вона.
Туній зазначила, що тепер процедура відставки Разумкова запускається знову.
"Новий комплект підписних листів буде видано невідкладно", - додала вона.
Нагадаємо, вранці до Ради надійшов лист від фракції "Слуга народу" з ініціативою відставки Разумкова. Лист був підписаний нардепом Арахамією.