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В Раду подали бюджетную декларацию на 2022-2024 годы: что предусматривает документ

Автор: Юлия Струк

В Верховную раду подали бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Указано, что правительство подало его на рассмотрение парламента еще 2 июня.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Кабинетом министров 2 июня подано Верховной раде бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, одобренную постановлением Кабмина от 31.05.2021 г. №548", - сказано в сообщении.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Этот документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной зарплаты, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

Так, в среднесрочном периоде усилия Кабмина будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных карантином из-за коронавируса.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных в декларации:

  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие агропромышленного комплекса;
  • формирование чистой и безопасной окружающей среды;
  • развитие административных услуг и их цифровизация;
  • усиление энергонезависимости;
  • создание эффективной и совершенной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
  • обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;
  • обеспечение качественного уровня медицины;
  • повышение уровня прозрачности в управлении госфинансами.

Напомним, Министерство экономики ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Обновленный макропрогноз направлен в различные органы и на нем будет строиться трехлетняя бюджетная декларация.

Как сообщало РБК-Украина, в конце марта правительство одобрило отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен.

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