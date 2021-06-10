В Раду подали бюджетную декларацию на 2022-2024 годы: что предусматривает документ

В Верховную раду подали бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Указано, что правительство подало его на рассмотрение парламента еще 2 июня.

Так, в среднесрочном периоде усилия Кабмина будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных карантином из-за коронавируса.

Этот документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной зарплаты, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

"Кабинетом министров 2 июня подано Верховной раде бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, одобренную постановлением Кабмина от 31.05.2021 г. №548", - сказано в сообщении.

Напомним, Министерство экономики ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Обновленный макропрогноз направлен в различные органы и на нем будет строиться трехлетняя бюджетная декларация.

Как сообщало РБК-Украина, в конце марта правительство одобрило отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен.