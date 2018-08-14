До Ради направили законопроект про посилення відповідальності за порушення ПДР

Також у МВС наполягають на впровадженні автоматичної фіксації порушень

Кабінет міністрів України направив до Верховної ради законопроект про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Про це на селекторній нараді повідомив перший заступник глави МВС України Сергій Яровий.

Зокрема, Яровий назвав забезпечення дорожньої безпеки пріоритетним питанням. Також він відзначив зростання кількості аварій на дорогах, в яких гинуть діти.

"Треба акцентувати нашу увагу на роботу груп поліції з "Укртрансбепекою" по виявленню недобросовісних перевізників. Я хотів би, щоб ми не тільки констатували цифри, а було принципове реагування на всі ці події, в тому числі з боку притягнення винних до кримінальної відповідальності", - зазначив Яровий.

На нараді також підкреслили, що для зниження кількості ДТП необхідним залишається впровадження автоматичної фото і відеофіксації порушень на дорогах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укртрансбезпека" пропонує заборонити переобладнані маршрутки.

Також з кінця липня на українські дороги повернули контроль швидкісного режиму.