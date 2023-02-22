В Раду поступило заявление нардепа Волошина о сложении мандата
Народный депутат от запретной ОПЗЖ Олег Волошин написал заявление о сложении мандата. Документ поступил в парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Telegram.
"Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины. С рассмотрением заявления украинский парламент затягивать не будет", - говорится в сообщении.
Фото: Волошин подал заявление в Раду о сложении мандата (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Напомним, СБУ объявила подозрение нардепу Олегу Волошину в государственной измене. Правоохранители отмечают, что он оказывал содействие руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.
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