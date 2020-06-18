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Під Радою влаштували акцію проти Авакова

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 11:15
Під Радою влаштували акцію проти Авакова
Фото: акція проти Авакова (РБК-Україна)

Ситуація під парламентом спокійна

Під Верховною радою протестують близько 100 людей з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Будівлю парламенту охороняють правоохоронці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції прийшли з плакатами, на яких написано: "Захистіть від свавілля "правоохоронців", "Кагарлик - справа Авакова", "Павло Шеремет - справа Авакова".

Зазначимо, ситуація під Радою спокійна.

Фото: акція проти Авакова (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні нардепи відмовились затвердити програму дій уряду, у разі прийняття якої весь Кабмін міг отримати річний імунітет від звільнення.

Зазначимо цього місяця уже було декілька акції за відстравку міністра внутрішніх справ.

Раніше Аваков закликав не вдаватися в політичні спекуляції у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, бо він не керує слідством.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков може піти у відставку лише після завершення справи про вбивство Павла Шеремета.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Арсен АваковпротестВерховна Рада
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