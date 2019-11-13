Под Радой протестуют против создания рынка земли

Фото: протесты под Радой (РБК-Украина)

Напомним, что большинство политических сил в Раде, кроме "Слуги народа", заявили, что не будут голосовать за открытия рынка земли. В связи с этим, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков собрал совещание с главами фракций по земельному вопросу.

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на покупку-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Добавим, что ЕС поддерживает планы украинской власти открыть рынок земли в Украине, и считает, что это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны. Евросоюз рекомендует, чтобы маленькие фермерские хозяйства были в основе системы государственной поддержки.