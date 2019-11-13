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Під Радою протестують проти створення ринку землі

Новини » Політика     13.11.2019 - 11:14
Під Радою протестують проти створення ринку землі
Фото: протест під Радою (РБК-Україна)

Під парламентом зібрались близько трьох сотень людей

Під Верховною радою проходить акція проти відкриття ринку землі, законопроекти якого мають сьогодні розглянути депутати. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції виступають проти створення ринку сільськогосподарських земель.

Под Радой протестуют против создания рынка земли.

Опубліковано РБК-Украина Середа, 13 листопада 2019 р.

Зазначимо, що під парламентом зібрались близько трьох сотень людей. На їхніх плакатах написано: "Не чіпай землю", "Ні розпродажу української землі".

Фото: протести під Радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, що більшість політичних сил у Раді, крім "Слуги народу", заявили, що не будуть голосувати за відкриття ринку землі. У зв'язку з цим, спікер Верховної ради Дмитро Разумков зібрав нараду з керівниками фракцій з земельного питання.

Зазначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).

Додамо, що ЄС підтримує плани української влади відкрити ринок землі в Україні, і вважає, що це може розкрити величезний потенціал для економіки країни. Євросоюз рекомендує, щоб маленькі фермерські господарства були в основі системи державної підтримки.

Разумков зібрав нараду з керівниками фракцій з питання ринку землі Більшість фракцій Ради пропонують відкласти проект про ринок землі
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