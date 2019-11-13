Під Радою протестують проти створення ринку землі

Фото: протести під Радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, що більшість політичних сил у Раді, крім "Слуги народу", заявили, що не будуть голосувати за відкриття ринку землі. У зв'язку з цим, спікер Верховної ради Дмитро Разумков зібрав нараду з керівниками фракцій з земельного питання.

Зазначимо, що за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).

Додамо, що ЄС підтримує плани української влади відкрити ринок землі в Україні, і вважає, що це може розкрити величезний потенціал для економіки країни. Євросоюз рекомендує, щоб маленькі фермерські господарства були в основі системи державної підтримки.