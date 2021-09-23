Под Радой снова произошла потасовка с полицией

На митинге под Верховной радой снова произошли потасовки. Силовое противостояние между ФОПами и полицией периодически обостряется.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
На этот раз стычка произошла, когда полиция попыталась оттеснить протестующих с проезжей части. В результате столкновения повредила ногу одна из активисток ФОПов. На данный момент ситуация стабилизировалась.
Фото: потасовки под Радой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Отметим, акция под Радой продолжается с 09:00, поскольку на сегодня запланировано внеочередное заседание для рассмотрения правок по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс. Участники акции требуют поддержать правки.