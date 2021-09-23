RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Радою знову сталася бійка з поліцією

Автор: Юлія Бойко

На мітингу під Верховною радою знову сталися сутички. Силове протистояння між ФОПами і поліцією періодично загострюється.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Цього разу сутичка сталася, коли поліція спробувала відтіснити протестувальників з проїжджої частини. В результаті зіткнення пошкодила ногу одна з активісток ФОПів. На даний момент ситуація стабілізувалася.

Фото: сутички під Радою (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відзначимо, акція під Радою триває з 09:00, оскільки на сьогодні заплановано позачергове засідання для розгляду правок щодо ФОПів в законодавчі акти і Податковий кодекс. Учасники акції вимагають підтримати правки.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВерховна рада