Під Радою знову сталася бійка з поліцією

На мітингу під Верховною радою знову сталися сутички. Силове протистояння між ФОПами і поліцією періодично загострюється.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Цього разу сутичка сталася, коли поліція спробувала відтіснити протестувальників з проїжджої частини. В результаті зіткнення пошкодила ногу одна з активісток ФОПів. На даний момент ситуація стабілізувалася.
Фото: сутички під Радою (Віталій Носач/РБК-Україна)
Відзначимо, акція під Радою триває з 09:00, оскільки на сьогодні заплановано позачергове засідання для розгляду правок щодо ФОПів в законодавчі акти і Податковий кодекс. Учасники акції вимагають підтримати правки.