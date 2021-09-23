ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На митинге под Верховной радой произошла потасовка

Новина українською →
Четверг 23 сентября 2021 09:52
На митинге под Верховной радой произошла потасовка Фото: под ВР произошла потасовка (Виталий Носч, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Под Верховной радой произошла потасовка. Участники акции SaveФОП устроили столкновения с силовиками.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.

Потасовка началась после того, как лидер движения SaveФОП Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к Раде. Его задержали правохранители.

Остальных ФОПов оттеснили силовики.

Фото: потасовка под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Акция началась в 9 утра, так как сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, на котором рассмотрят правки по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс.

Участники митинга просят эти правки поддержать.

Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что эти инициативы не будут проголосованы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФОП Верховная рада
NEWS
"Пора просыпаться". Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные заявления
"Пора просыпаться". Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные заявления
DAILY
Штурм столицы. Чем закончится конфликт Кличко и команды Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Штурм столицы. Чем закончится конфликт Кличко и команды Зеленского