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Под Радой снова произошла потасовка с полицией

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 11:45
Под Радой снова произошла потасовка с полицией Фото: потасовки под Радой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На митинге под Верховной радой снова произошли потасовки. Силовое противостояние между ФОПами и полицией периодически обостряется.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На этот раз стычка произошла, когда полиция попыталась оттеснить протестующих с проезжей части. В результате столкновения повредила ногу одна из активисток ФОПов. На данный момент ситуация стабилизировалась.

Фото: потасовки под Радой (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отметим, акция под Радой продолжается с 09:00, поскольку на сегодня запланировано внеочередное заседание для рассмотрения правок по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс. Участники акции требуют поддержать правки.

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